Calciomercato Lazio, intrigo Patric: un club piomba sul difensore

Calciomercato Lazio, un club spagnolo piomba su Patric: il centrale non è in vendita ma una buona offerta potrebbe far vacillare Lotito

Come riporta Il Messaggero, le ultime ore del calciomercato Lazio potrebbero essere caratterizzate dal caso Patric.

Il Betis Siviglia, dopo aver venduto l’ex Lazio Luiz Felipe all’Al Nassr per 22 milioni di euro, ha effettuato un primo sondaggio per il centrale spagnolo. Ancora nessuna offerta che potrebbe però arrivare nelle prossime ore. Patric non è in vendita ma Lotito, che culla ancora il sogno Bonucci, non chiude definitivamente la porta.