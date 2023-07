Calciomercato Lazio, nome nuovo per l’attacco: viene dalla Bundesliga

Calciomercato Lazio, nelle ultime ore è spuntato anche il nome di André Silva per l’attacco: c’è l’ok di Sarri per l’ex Milan

Continua il casting del calciomercato Lazio per quanto riguarda il ruolo di vice Immobile. Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, nelle ultime ore i biancocelesti avrebbero avviato i contatti con il Lipsia per André Silva, centravanti portoghese ex Milan.

Sarri ha dato il suo ok all’eventuale arrivo del ragazzo: la valutazione del club tedesco è tra i 15 e i 18 milioni di euro.