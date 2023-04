Calciomercato Lazio, Andre Anderson torna a Formello? Le ultime dal Brasile

Calciomercato Lazio, giungono novità dal Brasile per quanto riguarda Andre Anderson: il calciatore sembra vicino al ritorno a Formello

Il futuro di André Anderson potrebbe essere ancora alla Lazio. Come riferiscono i media brasiliani infatti, e in particolare André Hernan, il calciatore avrebbe trovato l’accordo con il San Paolo per interrompere anticipatamente il prestito fino al prossimo 30 giugno.

La Lazio starebbe sbrigando le ultime pratiche burocratiche per permettere al ragazzo di tornare in Italia ed effettuare così nuove visite mediche.