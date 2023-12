Calciomercato Lazio, l’indiscrezione di Pedullà: lui per sostituire l’infortunato Luis Alberto

Calciomercato Lazio, clamorosa indiscrezione di Alfredo Pedullà: per il centrocampo i biancocelesti tornano a pensare a Fazzini

Attraverso il proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha dato questo importante aggiornamento sul calciomercato Lazio di gennaio:

«La Lazio aspetta nuovi esami per Luis Alberto, sperando che i tempi si accorcino. Ma il monitoraggio per un nuovo centrocampista continua, in attesa di una decisione definitiva. Vi abbiamo parlanti del sondaggio per Samardzic, ma il Napoli si è mosso prima e la cifra che l’Udinese chiede è alta. Verranno fatte nuove valutazioni anche per Jacopo Fazzini, classe 2003, uno dei gioielli dell’Empoli, seguito già la scorsa estate».