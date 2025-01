Calciomercato Lazio, Ibrahimovic blocca i biancocelesti: per piazzare altri acquisti serve questa mossa

Calciomercato Lazio, la società biancoceleste è ferma al solo acquisto di Arijon Ibrahimovic. Ora per comprare serve vendere

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport evidenzia le difficoltà della Lazio di proseguire con altri acquisti dopo Arijon Ibrahimovic a causa dell’indice di liquidità. Infatti, il suo acquisto è stato possibile grazie alla cessione di Akpa-Akpro al Monza e per comprare nuovi giocatori servirà cedere.

Al momento per Basic e Hysaj non ci sono offerte e il ds Fabiani sta cercando di chiudere operazioni soltanto in prestito, trovando però il muro delle società. Il calciomercato Lazio è in una fase di stallo.