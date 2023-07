Calciomercato Lazio: incontro col Napoli per Mario Rui. Offerta in arrivo per il terzino portoghese. E sul fronte Zielinski…

Dopo la visita di Giuffredi, manager di Zaccagni in ritiro domenica, per il calciomercato Lazio si continua a parlare di Mario Rui come terzino sinistro. E’ in scadenza nel 2025 con il Napoli, in ballo c’è il rinnovo di un anno. L’incontro con gli azzurri dovrebbe avvenire a breve.

Se Lotito deciderà di affondare, presentando un’offerta, bisognerà valutare la reazione di De Laurentiis. Per Zielinski non si sono accordati. Lotito ha oerto 20 milioni, De Laurentiis ne ha chiesti 30 più 5 di bonus facendo pesare la cessione di Milinkovic per 40 milioni (entrambi in scadenza nel 2024). Lo scrive Il Corriere dello Sport.