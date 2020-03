Calciomercato Lazio, previsto un incontro con l’entourage di Kumbulla

La Lazio non molla Kumbulla, nonostante la concorrenza delle big. A breve un incontro tra il ds Tare e l’entourage

Nonostante il momento delicato che sta attraversando la Serie A, la Lazio sta disputando una stagione d’oro. Ma i successi guadagnati da Inzaghi e dai suoi ragazzi non devono distrarre dai piani per il futuro, come quello di rafforzare ulteriormente la squadra. La società biancoceleste, a tal proposito, si è già messa a lavoro – almeno stando a quanto riportato da Il Messaggero – individuando qualche profilo interessante.

Nel taccuino del ds Tare, resta in cima allalista il nome di Kumbulla: giovane difensore dell’Hellas Verona, adocchiate da diverse big del campionato nostrano. Sempre secondo il quotidiano, il direttore sportivo a breve incontrerà l’entourage del ragazzo e iniziare ad intavolare una trattativa.