Calciomercato Lazio: incontro con Fabiani a Formello! Arriverà a giugno a parametro zero. Le ultime

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i manager di Emanuele Valeri, terzino sinistro lazialissimo della Cremonese, hanno avuto un contatto con il Ds Fabiani a Formello. Del giocatore alla Lazio si parla da settembre, con il mercato di gennaio alle porte è possibile che si sia fatto un punto della situazione.

Valeri non ha rinnovato a fine agosto, è stato messo fuori rosa. Ed è in scadenza a giugno. Lascerà la Cremonese a zero, a meno che non arrivi un club disposto a riconoscere un indennizzo alla Cremonese durante la finestra invernale. Non sembra il caso della Lazio, interessata per giugno.