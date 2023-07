Immobile-Lazio, no all’Arabia: ma Ciro si aspetta questo dalla società

Calciomercato Lazio, Ciro Immobile ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita: il bomber vuole sentirsi coccolato dalla società

Come riporta Il Messaggero, Ciro Immobile ha rifiutato l’offerta monstre ricevuta dall’Arabia per un biennale da 15 milioni di euro a stagione più ulteriori 5 milioni di bonus alla firma. Il centravanti, che ha un contratto in scadenza nel 2026, ha raggiunto regolarmente il ritiro di Auronzo.

Tuttavia Immobile vuole sentirsi coccolato dalla società e di nuovo al centro del progetto di Sarri e della Lazio: l’ultima tormentata stagione gli ha fatto venire alcuni dubbi che solo il tecnico può sciogliere fin dai primi giorni di ritiro.