Calciomercato Lazio, trattativa Immobile-Monaco: TUTTA la verità sull’affare tra l’attaccante biancoceleste ed il club francese

Nelle ultime ore stava circolando la notizia di una trattativa tra l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ed il Monaco, data la presenza del calciatore in terra francese.

Gianluca Di Marzio, però, ha svelato tutta la verità. Infatti, secondo l’esperto di calciomercato, il giocatore biancoceleste è in Francia per motivi personali e non calcistici. Dunque, il suo futuro rimane in bilico, ma sicuramente non sarà al Monaco.