Calciomercato Lazio, all’Everton piace Immobile: Kean come contropartita

Calciomercato Lazio, l’Everton mette gli occhi su Ciro Immobile e pensa a Kean come contropartita

Tutti vogliono Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste quest’anno è definitivamente esploso, solo lo stop lo ha fermato. Per questo il numero 17 ha attirato su di se l’interesse di molti club sia in Italia che all’estero.

In Premier infatti, come riporta dailystar.co.uk, l’Everton avrebbe messo gli occhi sul biancoceleste. La contropartita sarebbe il giovane Kean che non è ancora esploso dal suo arrivo in Inghilterra, più ovviamente un’aggiunta economica. La Lazio dal canto suo non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore, punto fermo della squadra.