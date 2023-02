Calciomercato Lazio: bomber rimandato a giugno, ma Immobile aveva scelto lui. Ecco chi aveva scelto l’attaccante capitolino come suo alter ego

Come riportato da Il Messaggero, l’affondo della Lazio per un vice-Immobile è rimandato ormai a giugno. Proprio Ciro aveva scelto il suo alter ego quest’estate, per lui doveva essere Francesco Caputo, ma la società vorrebbe puntare più sui giovani, come Bonazzoli, ma non per gennaio.

L’attaccante della Salernitana è da sempre apprezzato molto anche da Sarri che lo gradirebbe molto come jolly offensivo.