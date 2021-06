Calciomercato Lazio, Ilicic ancora nel mirino di Igli Tare: i dettagli

Novità sul calciomercato della Lazio: Josip Ilicic è ancora nel mirino di Igli Tare per l’attacco biancoceleste

La Lazio continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. In particolare, con il probabile cambio di modulo che porterà il nuovo allenatore Maurizio Sarri, ci sarà da prendere alcuni esterni d’attacco e diversi nomi figurano sulla lista del ds Igli Tare.

Nel suo mirino, da tempo, sembra esserci Josip Ilicic. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i biancocelesti starebbero studiando la situazione per tentare l’affare: lo sloveno è in uscita dall’Atalanta, che potrebbe lasciarlo partire per una cifra attorno ai 5-8 milioni di euro. Ilicic piace e la Lazio potrebbe fare la sua mossa nelle prossime settimane.