Calciomercato Lazio, il Torino chiede informazioni per Vavro: i dettagli

Calciomercato Lazio, Vavro resta in uscita: il Torino, che deve sostituire Lyanco, ha chiesto informazioni ai biancocelesti

La Lazio deve continuare ad operare sul mercato da qui al 31 agosto non solo in entrata ma anche in uscita per sfoltire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. E il mercato dei biancocelesti potrebbe intrecciarsi con quello del Torino.

Come riferisce Gianluca Di Marzio infatti, i granata, che devono sostituire il partente Lyanco, hanno chiesto informazioni per Vavro: Juric lo apprezza e lo considera la perfetta alternativa a Becao. La pista può accendersi nell’ultima settimana di mercato.