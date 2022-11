Calciomercato Lazio, il sogno Ilic passa da Luis Alberto: la situazione

Calciomercato Lazio, il grande sogno per il centrocampo della Lazio è Ivan Ilic: necessaria la partenza di Luis Alberto a gennaio

Il grande sogno di Maurizio Sarri per il centrocampo della Lazio, non è più un mistero, è quello che porta a Ivan Ilic del Verona. Come riporta Il Messaggero però, le possibilità di un arrivo del serbo a gennaio passano inevitabilmente dall’eventuale partenza di Luis Alberto.

Lotito ha chiesto al tecnico di cercare di mantenere vivo il rapporto con lo spagnolo (comunque decisivo con gol e assist in questa prima parte di stagione) ma non si opporrebbe ad una sua partenza a fronte di un’offerta da almeno 20 milioni di euro (la Lazio deve corrispondere il 20% al Liverpool). Il patron accetterebbe anche la formula del prestito con obbligo di riscatto, formula che verrebbe poi proposta al Verona proprio per Ilic.