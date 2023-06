Calciomercato Lazio, il retroscena di Lotito su Berardi. C’entra anche Ngonge… Berardi piace a Sarri, ma non è detto che ci sia un dialogo con il Sassuolo

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Berardi piace a Maurizio Sarri, ma non è detto che ci sia un dialogo con il Sassuolo.

Qualche giorno fa Carnevali e Lotito si sono ritrovati in Lega, l’amministratore delegato del Sassuolo ha chiesto lumi chiarimenti su un eventuale interesse per Berardi. Il patron della Lazio ha lasciato scivolare quella domanda, oggi non esistono margini di manovra per Berardi alla Lazio. Ai capitolini piace sempre Ngonge, l’attaccante del Verona.