Calciomercato Lazio, il Real Madrid su Bellingham: mollato Milinkovic?

Calciomercato Lazio, il Real Madrid piomba sul centrocampista del Borussia Dortmund ed è pronto a fare follie accantonando Milinkovic

Ancora pochi giorni e riparte la serie A, con la Lazio che sfiderà il Lecce di Baroni. I biancocelesti devono fare i conti con il calciomercato e il futuro di Milinkovic, seguito da diverso tempo da alcuni club europei.

Il Real Madrid, che è interessata al sergente, sembrerebbe però aver posto la priorità ad un altro centrocampista ovvero Bellingham. Le merengues sono pronte a far follie per il giocatore del Borussia Dortmund, mettendo in secondo piano il serbo della Lazio