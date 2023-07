Calciomercato Lazio, il presidente del Pescara: «Floriani Mussolini? Vogliamo chiudere» Le parole di Sebastiani

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato dal ritiro della squadra, di Floriani Mussolini, giocatore della Lazio e ed obiettivo della squadra abruzzese.

PAROLE – «Floriani Mussolini? Ci piace molto e restiamo fiduciosi, Delli Carri ha parlato con l’agente del calciatore. Speriamo di chiudere presto, altrimenti Delli Carri ha altri profili interessanti. Mi auguro che Mora possa restare con noi perché in C un giocatore con il suo carisma e la sua esperienza non si trova. Aloi? Non penso lasci Pescara. Dipendesse da me lui e Mora me li terrei stretti. Kolaj sta lavorano bene e al mister piace. Se poi chiede di andare via, valuteremo. Tommasini? Non lo so se arriverà la prossima settimana».