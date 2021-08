Calciomercato Lazio, il piano low cost se non parte Correa. Gli obiettivi

Calciomercato Lazio, il club pronto ad attuare un piano low cost in caso di permanenza del Tucu Correa. Gli obiettivi

Il calciomercato in casa Lazio stenta a decollare definitivamente. Dopo gli arrivi di Felipe Anderson, Hysaj, Kamenovic e Romero (non ancora tesserati a causa dell’indice di liquidità), i tasselli da riempire alla voce acquisti sono tutt’altro che terminati. Mancano all’appello un difensore centrale, un vice Leiva e un esterno d’attacco: secondo Il Tempo però, senza la partenza di Correa il club dovrà virare su profili low cost.

Tra questi Callejon e Ribery, ma anche Brekalo e Orsolini. Per questi ultimi è fattibile la soluzione del prestito con diritto di riscatto. Se Coutinho appare impossibile, diverso è il discorso per Januzaj, in scadenza nel 2022. Infine, è aperta la partita per il ritorno di Andreas Pereira, che con il nuovo modulo potrebbe rendere di più rispetto alla scorsa stagione.