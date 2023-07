Calciomercato Lazio: il patto tra Ricci e Cairo che rovina i piani di Lotito. Il centrocampista granata ha stretto un patto con il suo presidente

L’offerta di Lotito non ha soddisfatto le richieste del Torino e come riporta Tuttosport, Cairo ha scelto non solo di prolungare il contratto del giocatore dal 2026 al 2028, ma anche di raddoppiare il suo ingaggio e passare dai 700mila euro a circa 1,5 milioni a stagione.

Quindi si allontana così quasi definitivamente l’obiettivo Samuele Ricci per la Lazio che ha chiuso l’affare con Sow dell’Eintracht.