Calciomercato Lazio, il no di Lotito a un’offerta clamorosa: «Lo ha fatto per amore del club». Il retroscena

Igli Tare, ex DS della Lazio, è stato intervistato da Cronache di spogliatoio, dove ha raccontato un retroscena di mercato che riguarda Milinkovic-Savic. Le sue dichiarazioni

MILINKOVIC-SAVIC – «Lui in Arabia? Penso che sta dimostrando di essere un fuoriclasse. Fa la differenza in qualsiasi squadra e paese. In passato ci sono stati contatti con tutte le big del campionato per un suo possibile trasferimento in Italia. Ma il prezzo faceva la differenza, e cambia sempre. La valutazione era vicino ai 100, li valeva a pieno. Quando è arrivata l’offerta, Lotito ha fatto una scelta d’amore per la squadra e nei confronti delle ambizioni della società».