Calciomercato Lazio: il Milan vuole sfilare a Sarri il suo pallino. Anche il club rossonero si è iscritto alla corsa per Tommaso Baldanzi

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe interessato al giovane talento dell’Empoli, Tommaso Baldanzi, nel mirino anche della Lazio e apprezzatissimo da Sarri.

Il trequartista dell’Empoli classe 2003 quest’anno si è messo in mostra alla grande in Serie A e per i rossoneri questo scenario potrebbe prendere quota se Brahim Diaz dovesse tornare al Real Madrid.