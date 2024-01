Calciomercato Lazio, il Milan offre un giocatore: Sarri e Fabiani riflettono. I dettagli

Calciomercato Lazio, il Milan offre un giocatore: Sarri e Fabiani riflettono sull’opportunità. I dettagli

Il derby impazza, ma il calciomercato di gennaio vive di tempi stretti rispetto a quello estivo, e bisogna stare sul pezzo. Proprio come sta cercando di fare la Lazio, che è alla continua ricerca di una mezzala. Un arrivo che potrebbe essere anche slegato dalla partenza di Basic, ormai fuori dai piani di Sarri.

Come riportato da Il Messaggero, proprio il tecnico toscano starebbe riflettendo assieme al ds Fabiani su un centrocampista: Rade Krunic. Il calciatore è in uscita dal Milan, come confermato da Pioli. La cifra sembra aggirarsi sui 5 milioni di euro, e la concorrenza da battere appare essere ancora quella del Fenerbahce, che già in estate era stata vicinissima al ragazzo.