Calciomercato Lazio, il Manchester City punta un ex obiettivo del club: LA SITUAZIONE - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il Manchester City punta un ex obiettivo del club: LA SITUAZIONE

Secondo quanto riferito da The Guardian, Samuele Ricci ex obiettivo della Lazio, sarebbe finito nel mirino del Manchester City. Il club inglese avrebbe pensato al giocatore italiano garantendo a Guardiola un giocatore di qualità da far crescere all’ombra di mostri sacri come De Bruyne e Bernardo Silva. In effetti, Pep si aspetta dei rinforzi dal mercato.

I dubbi sulla fattibilità dell’operazione sono inerenti, però, alla richiesta di Urbano Cairo che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a chiedere 40 milioni di euro.