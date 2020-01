Calciomercato Lazio, l’Ado Den Haag punta gli occhi su Kishna

Calciomercato Lazio, il club olandese Ado Den Haag avrebbe puntato gli occhi sul biancoceleste Ricardo Kishna

A rischio retrocessione in Eredivisie, il club olandese Ado Den Haag si trova a 13 punti in classifica, a tre lunghezze dalla zona salvezza. Per rimediare alla disastrosa i gialloverdi hanno innescato un sistema di cambiamenti: dal punto di vista tecnico è cambiato l’allenatore e Alan Pardew ha preso il posto di Fons Groenendijk, con il direttore sportivo Jeffrey van As e il direttore finanziario Henrik-Jan Rinner che hanno dato l’addio alla società. Una rivoluzione anche per la rosa a disposizione: si penserebbe infatti all’innesto di Ricardo Kishna. L’esterno è ancora di proprietà della Lazio ma è fuori rosa e ha il contratto in scadenza. Il direttore generale del club olandese Mohammed Hamdi ha parlato così ai microfoni di Omroep West:

«È certamente una possibilità. Due mesi fa, per caso, Ricardo mi ha chiamato per farci visita in occasione della trasferta contro l’Heracles Almelo. Ciò indica che è ancora molto coinvolto nelle sorti del nostro club. Noi apprezziamo Ricardo, vedremo se potrà essere un’opzione per il prossimo futuro».

Kishna è cresciuto fra le giovanili dell’Ado Den Haag ed è tornato nel biennio 2017-2019 ma questa potrebbe essere l’opportunità per rimettersi in gioco.