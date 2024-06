Calciomercato Lazio, il club accellera per il DOPPIO colpo dal Verona: Pedullà lo spiega cosi

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste è a lavoro per assicurarsi il doppio colpo dal Verona: la situazione

Il calciomercato della Lazio è in fase di evoluzione, con il club biancoceleste a lavoro per assicurare a Baroni i rinforzi giusti per la stagione che verrà. Secondo quanto riporta Pedullà, il club è a lavoro per assicurarsi un doppio colpo dal Verona ossia Noslin, sul quale c’è lo sponsor dello stesso tecnico in pectore della Lazio e Cabal.

Per Noslin il Verona chiede 15 milioni, ma il club biancoceleste chiede uno sconto mentre Cabal è in vantaggio su Doig oggi attualmente al Sassuolo.