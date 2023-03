Calciomercato Lazio, Retegui nel mirino ma un aspetto agita Sarri

Calciomercato Lazio, trovano conferma le voci dall’Argentina: ai biancocelesti piace Retegui. Ma Sarri ha un dilemma

Mateo Retegui nel mirino della Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, trovano conferma le indiscrezioni emerse nelle scorse ore dall’Argentina che volevano la società di Lotito interessata al bomber del Tigre, che può riscattarlo alla metà del suo cartellino per circa 2,3 milioni di euro ed è intenzionato a farlo per rivenderlo subito e fare un’importante plusvalenza, e della Nazionale (in gol anche ieri contro Malta).

Da battere c’è la forte concorrenza dell’Inter che può giocarsi anche la carta Colidio ma soprattutto in casa Lazio va sciolto un dilemma che agita Sarri: per la prossima stagione meglio un comprimario alle spalle di Immobile o un possibile concorrente? Fino ad oggi si è deciso di non intervenire per non minare l’armonia dello spogliatoio ma i tanti guai fisici di Ciro in questa stagione inducono ad un’importante riflessione. La Lazio, intanto, è iscritta alla corsa.