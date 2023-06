Calciomercato Lazio, i giornali inglesi confermano: Jorginho tornerà da Sarri

Calciomercato Lazio, i quotidiani inglesi confermano il ritorno di Jorginho in Italia e lo farà vestendo la maglia della Lazio

La Lazio sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, e il club si starebbe concentrando in modo particolare sul centrocampo. Il nome che circola con insistenza è quello di Jorginho, il quale secondo i quotidiani inglesi è vicino al ritorno in Italia resta da risolvere il nodo ingaggio.

Il The Sun e 90min spiegano che l’Arsenal valuta le offerte sia per lui che per Xhaka e l’incasso sarà utile per gli obiettivi di mercato dei Gunners. Il ritorno in Italia dell’ex Napoli e Verona consentirebbe a Sarri di alzare la qualità della rosa in vista anche della Champions.