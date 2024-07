Calciomercato Lazio, i biancocelesti sfidano la Stella Rossa per un giovane attaccante: I DETTAGLI

Calciomercato Lazio, i biancocelesti per l’attacco osservano con attenzione un giovane talento montenegrino e sfidano la Stella Rossa

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, e per quanto riguarda l’attacco i biancocelesti osservano un giovane talento che milita in Svezia con Hammarby e si tratta di Viktor Djukanovic. Il calciatore però piace anche ad un altro club ossia la Stella Rossa che ha messo il piatto 3 milioni e mezzo. Il calciatore, in rottura con il suo club, nella scorsa stagione ha collezionato 18 presenze condite da 3 gol e 1 assist.