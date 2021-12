Calciomercato Lazio: il Verona blinda Casale

Tra gli obiettivi per la difesa della Lazio c’è Casale. Il Verona però non ha intenzione di cederlo in questa sessione di mercato

Obiettivo sfumato? La Lazio in vista della sessione di calciomercato invernale si guarda introno per rinforzare la propria difesa. In questi giorni tra gli obiettivi si è fatto il nome di Casale del Verona.

Secondo però quanto riportato da Il Corriere di Verona Il club gialloblu non ha intenzione di cedere Casale. Il difensore, al debutto in Serie A, ha chiuso l’accordo per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno del 2026. Nelle ultime ore è stato l’agente del calciatore a escludere un addio nell’attuale sessione di mercato.