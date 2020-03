Calciomercato Lazio, Hagi Jr e l’addio ai Rangers: spera nei biancocelesti

Il rumeno lascerà il club scozzese a fine estate ma è già in cerca di una nuova squadra: spera in una chiamata da Roma

L’emergenza legata al Coronavirus ha messo in stand by la Serie A ma il calciomercato no: moltissime le idee che si aggirano intorno alla Lazio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti, Iani Hai Jr, lascerà i Rangers di Glasgow a fine estate perché non verrà riscattato il suo prestito. Il classe 1998 tornerà poi al Genk ma che troverà una via per venderlo. Il ragazzo vuole l’Italia, già vissuta con la maglia della Fiorentina, e soprattutto la Lazio. Tare infatti avrebbe messo gli occhi sul figlio di Gheorghe Hagi e soprattutto il suo cartellino si aggira intorno ai 5 milioni.