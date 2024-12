Calciomercato Lazio, ha destra c’è un problema: possibile prestito dal Bayern Monaco?

Calciomercato Lazio, la catena di destra non incide come la mancina: possibile innesto dal Bayern Monaco a gennaio?

Mentre a sinistra il duo Nuno Tavares e Zaccagni hanno inciso in maniera influente sui gol fatti, a destra Isaksen e Tchaouna non possono dire lo stesso. Come riportato dal Corriere della Sera, per questo motivo il Calciomercato Lazio sta ragionando su un innesto di qualità a destra per gennaio.

Il nome è quello di Mathys Tel, francese 19enne del Bayern Monaco: il calciatore ha chiesto ai bavaresi di poter andare via in prestito per avere un minutaggio più regolare e Fabiani starebbe seguendo l’evolversi della vicenda e valuta di muoversi già a gennaio.