Calciomercato Lazio, Gudmundsson sempre più vicino ad una big di A: le ultime sul futuro dell’ex obiettivo dei capitolini

Per quanto riguarda la Serie A, la Juve si è portata avanti nella corsa per Gudmundsson, accostato nelle scorse settimane anche alla Lazio, avviando da tempo i discorsi con le varie partite coinvolte. Come riferito da Tuttosport, inoltre, ci sono stati nuovi contatti per anticipare la concorrenza in Italia dell’Inter e quella dei ricchi club della Premier.

L’attaccante del Genoa, valutato 25-30 milioni, ha un costo compatibile con le necessità bianconere e piace molto a Giuntoli che cerca proprio giocatori versatili come l’islandese, in grado di adattarsi a diverse soluzioni tattiche.