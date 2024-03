Calciomercato Lazio, Gudmundsson si allontana? Due top club in pressing

Calciomercato Lazio, si complica la pista Gudmundsson, esterno del Genoa: sul ragazzo ci sono Inter e Juve. Le ultime

Il calciomercato Inter preme per l’acquisto di Albert Gudmundsson ma la Juve non ha intenzione di mollare la presa sull’attaccante del Genoa. L’islandese resta un obiettivo concreto che i bianconeri.

Secondo Tuttosport, la Vecchia Signora può far leva su alcune carte per convincere il Grifone a cedere a lei il giocatore: su tutte i buoni rapporti con i club, l’ottima riuscita dell’operazione Dragusin ed il possibile riscatto dei rossoblù di De Winter. Anche il calciomercato Lazio, che nelle settimane scorse si era interessata al calciatore, resta vigile in vista dell’estate.