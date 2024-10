Calciomercato Lazio, grave infortunio e stagione finita per un ex obiettivo biancoceleste: i dettagli

Calciomercato Lazio, stagione finita per un ex obiettivo biancoceleste che ha subito un gravissimo infortunio: ecco di chi si tratta

In questa lunghissima estate caratterizzata dal calciomercato, nella lunga lista di Fabiani come ben noto era presente anche Valentin Carboni, il quale era individuato dal dirigente biancoceleste come rinforzo ideale per la rosa della Lazio. Per l’argentino ex Monza e Inter però la situazione è delicata, visto che ha subito un gravissimo infortunio che purtroppo per lui lo costringere a chiudere anzitempo la stagione. Si tratta del legamento crociato anteriore. A riportare la notizia è il giornalista sudamericano Gaston Edul su Twitter