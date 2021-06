Calciomercato, Lazio in pole per Gollini. In caso di partenza di Strakosha, il portiere dell’Atalanta sarebbe una delle alternative

Il calciomercato della Lazio passa, prima di tutto, dalla panchina. Solo dopo aver scoperto chi guiderà la squadra, la società potrà muoversi sul mercato. Uno dei nodi da risolvere è sicuramente legato alla porta: Reina sarà confermato per dare esperienza, mentre il futuro di Strakosha è ancora incerto.

Come riporta il Corriere della Sera, edizione di Bergamo, se il nuovo allenatore non dovesse puntare su Strakosha, la Lazio virerebbe su Gollini dell’Atalanta. Secondo il quotidiano, i biancocelesti sarebbero in assoluta pole per il portiere nerazzurro.