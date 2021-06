Calciomercato Lazio, alcuni giocatori in uscita: ecco la lista dei partenti

Il calciomercato in uscita della Lazio potrebbe entrare sempre di più nel vivo: ecco la lista dei possibili partenti

La Lazio oggi potrebbe finalmente annunciare l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina e, nel frattempo, continua a lavorare anche sul fronte calciomercato. Molti nomi accostati ai biancocelesti in queste ultime ore, soprattutto per il cambio di modulo che porterebbe il tecnico toscano, ma anche alcuni giocatori sul piede d’addio.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, diversi calciatori della rosa sarebbero in uscita, per diversi motivi: alcuni per fare cassa e altri perché non adattabili al nuovo progetto tecnico. Oltre a Fares, inserito in una trattativa con il Cagliari per arrivare a Lykogiannis, sono sulla lista dei partenti anche Thomas Strakosha, in cerca di riscatto dopo una stagione in ombra, e Joaquin Correa, molto richiesto sul mercato. Inoltre, anche Manule Lazzari potrebbe rientrare nelle cessioni illustri: se non riuscirà ad adattarsi come terzino destro o, addirittura, come ala nel tridente offensivo, l’esterno ex Spal potrebbe lasciare la Lazio dopo due stagioni.