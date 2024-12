Calciomercato Lazio, un giocatore vicino all’addio: può partire in prestito

Calciomercato Lazio, in chiusura la prima uscita di gennaio. Un giocatore vicino al trasferimento in prestito

Gonzalez sarebbe pronto a lasciare la Lazio per trasferirsi all’Atlas. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il classe 2003, dovrebbe volare in Messico con la formula del prestito fino a giugno con diritto di riscatto.

I due club starebbero lavorando per stabilire la cifra del riscatto, ma non dovrebbe mancare molto alla chiusura dell’affare. Già nelle prossime ore si attende la fumata bianca. In uscita il calciomercato biancoceleste inizia a muoversi.