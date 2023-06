Calciomercato Lazio, Gimenez vicino? Arriva l’annuncio. L’agente messicano Matias Bunge ha rivelato i dettagli su una possibile trattativa

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’agente messicano Matias Bunge, che aiuta la famiglia di Gimenez (nel mirino della Lazio) come intermediario, ha rivelato i dettagli su una possibile trattativa:

PAROLE– «Santiago è nel mirino di molti club, non soltanto della Lazio. Ha un grande fiuto da goleador e con le sue qualità e caratteristiche fisiche credo che si distinguerebbe in Italia e che potrebbe fare bene lì. Valutazione di 20 milioni? Per questa cifra non potrà lasciare il Feyenoord. E l’idea è che rimanga per almeno un’altra stagione in Olanda” – Tra i tanti Bunge getisce anche gli interessi di Omar Campos, accostato anche lui alla Lazio – “Classe 2002 in forza al Santos Laguna. È un buon giocatore, sarebbe una sfida per lui adattarsi, ma potrebbe crescere molto lì da voi »