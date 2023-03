Calciomercato Lazio, Gila: su di lui un club di Liga – la risposta del club

Calciomercato Lazio, un club di Liga sarebbe interessato a Gila per rinforzare il reparto difensivo: la risposta del club biancoceleste

Oltre alle questioni di campo e la ricorsa Champions, tiene banco anche il calciomercato della Lazio non solo in entrata ma anche in uscita. Secondo quanto riporta il Messaggero l’Espanyol avrebbe messo gli occhi su Gila.

Il quotidiano spiega però che i biancocelesti non hanno alcuna intenzione di privarsi del calciatore, vista la sua giovane età e per il suo rendimento.