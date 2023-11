Calciomercato Lazio, Gila nel mirino di una squadra spagnola: il possibile scenario a gennaio. Le ultimissime

Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, la volontà di Gila di tentare un’altra avventura avrebbe fatto breccia nel cuore di un club spagnolo: il Granada, la rosa allenata da Paco Lopez necessita al più presto di rinforzi e tra i reparti in cui la società dovrà operare con maggiore rapidità c’è quello difensivo.

In questo senso prende quota il nome di Mario Gila. Il giocatore della Lazio è il profilo perfetto per gli andalusi. Nelle intenzioni del Granada, stando a quanto giunge dalla Spagna, ci sarebbero quelle di acquistare il calciatore o assicurarselo in prestito ma mantenendo l’opzione di riscattarlo al termine della stagione. Il club capitolino, sostituto permettendo, non dovrebbe opporsi in tal senso.