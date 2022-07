Calciomercato Lazio: Gila o Casale, chi farà coppia con Romagnoli?

Alessio Romagnoli è praticamente un nuovo giocatore della Lazio ma chi lo affiancherà tra Gila e Casale?

Romagnoli è atteso a Roma per diventare un nuovo giocatore della Lazio ma ora è partita la volta: tra Mario Gila e Nicolò Casale chi farà coppia con l’ex Milan? Secondo Corriere dello Sport, c’è posto solo per uno, è un testa a testa.

Il difensore spagnolo era dato in chiusura ieri sera, per oggi si progettava il suo sbarco a Roma, si vedrà se arriverà o meno. La Lazio ha retto al contrassalto del Getafe, disposto ad offrire 6 milioni al Real Madrid a fronte dei 5 (con 50% di rivendita futura) proposti da Lotito. Lo staff di Gila ieri aspettava un segnale, nelle prossime ore si saprà se è arrivato o meno.

La chiusura per Casale non ha mai trovato conferme eppure Sarri, al centro di ogni strategia, continua a sperare nel suo arrivo e c’è chi lo dà per scontato. Mau chiede e richiede Casale da gennaio, senza riuscire ad averlo.