Calciomercato Lazio, Gazzetta: ancora possibile colpo di coda per Pellegrini. Non sarebbe ancora detta l’ultima parola

Secondo La Gazzetta dello Sport la Lazio starebbe ancora tentando di piazzare un colpo in extremis. Tramontata o quasi la pista che porta all’attaccante della Salernitana Bonazzoli, il club romano sta provando a chiudere per Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus, in prestito all’Eintracht Francoforte.

Il presidente Lotito ha incontrato nei giorni scorsi il manager del giocatore, Enzo Raiola. Pellegrini accetterebbe volentieri un trasferimento in biancoceleste e la Juve non avrebbe problemi a far continuare al giocatore la stagione in prestito alla Lazio. C’è però l’ostacolo dell’indice di liquidità. Il club romano non può fare operazioni in entrata se prima non esce qualche giocatore. Si sta lavorando ad una cessione in prestito di Fares. Ma, sfumato l’interesse del Sion, non sembrano esserci altre possibilità per l’esterno algerino.