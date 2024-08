Calciomercato Lazio, Galatasaray pronto all'AFFONDO per Isaksen? Prima una cessione e poi... LO SCENARIO

Calciomercato Lazio, Galatasaray pronto all’affondo per Isaksen? Una cessione per i turchi e poi… il possibile scenario

Come svelato dalla stampa turca, il Galatasaray potrebbe presto intensificare i contatti per l’acquisto di Gustav Isaksen, giocatore dato tra quelli in uscita dal calciomercato Lazio in queste ultime settimane della sessione estiva.

Lo Spartak Mosca avrebbe infatti messo sul piatto circa 20 milioni di euro per il cartellino di Kerem Akturkoglu e, con questa cessione, i turchi avrebbero la liquidità necessaria per tentare poi l’assalto al giocatore danese.