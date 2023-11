Calciomercato Lazio, Samardzic ha scelto il proprio futuro: le ultime

Calciomercato Lazio, Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, ha scelto il proprio futuro: vuole la Juve a gennaio

Come riportato questa mattina da Tuttosport Lazar Samardzic, accostato anche al calciomercato Lazio, sta spingendo per approdare alla Juventus già nel mercato di gennaio. Il nuovo tecnico Cioffi è stato chiaro al momento del suo insediamento all’Udinese: vuole giocatori dediti al 100% alla causa e chi non lo è può fare le valigie subito senza costrizioni. Il club friulano è entrato nell’ottica di cedere il talento serbo lo stesso incaricando della gestione della trattativa un intermediario di fiducia. Il segnale di come le contrattazioni possano presto entrare nel vivo. Nelle scorse settimane sono stati avvistati sugli spalti della Dacia Arena anche gli scout del Borussia Dortmund. Samardzic, però, starebbe aspettando appunto la Juve, dove potrebbe ritrovare come compagni di squadra 2 suoi carissimi amici: Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz.

Tanto che ha già dato la sua disponibilità di massima all’approdo alla corte di Allegri. Se l’Udinese, tramite l’agente incaricato di sbrogliare la matassa, dovesse mantenere la formula utilizzata l’estate scorsa con l’Inter (prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions League), allora la Juve sarebbe pronta ad affondare il colpo. Per il numero 24 dell’Udinese sarebbe, invece, pronto un contratto fino al 2028 al triplo dell’attuale stipendio (in Friuli percepisce 425mila euro a stagione). La presenza nella trattativa di una figura riconducibile alla società friulana è tutt’altro che secondaria. I Pozzo vogliono evitare nuovi blitz a sorpresa del papà-manager Mladen e sono stati chiari dopo l’affare saltato ad agosto con l’Inter.