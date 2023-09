Calciomercato Lazio, Pedro torna in Spagna? Arriva la rivelazione

Calciomercato Lazio, potrebbero separarsi a fine stagione le strade tra il club biancoceleste e Pedro: la rivelazione dalla Spagna

Anche se la sessione estiva è terminata da meno di un mese, non si placano le voci intorno al calciomercato Lazio. Pedro, esterno spagnolo, potrebbe fare ritorno in Spagna al termine della stagione non attivando l’opzione di rinnovo presente nel suo attuale contratto. La squadra in pole è il Tenerife, per quello che sarebbe un ritorno in Spagna. A Radio Club Tenerife, Paulino Rivero, presidente del club, ha dichiarato:

«Affinché Pedro venga al Tenerife è necessario che il Tenerife lo desideri, ed è così. Al tempo stesso è necessario che Pedro lo desideri e credo che anche lui lo desideri. Ne stiamo parlando, c’è una connessione».