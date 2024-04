Calciomercato Lazio, rebus Pedro: spagnolo in bilico tra permanenza e addio. Decide Tudor

Calciomercato Lazio, rebus Pedro: l’esterno spagnolo è in bilico tra permanenza e addio nonostante un contratto fino al 2025

Come riportato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio dovrà decidere anche sul futuro di Pedro. L’esterno spagnolo, che ha raggiunto le 25 presenze stagionali e che quindi ha visto rinnovarsi il proprio contratto in automatico fino al 30 giugno del 2025, è in bilico tra permanenza e addio.

Ad oggi il club vorrebbe separarsi dall’ex Barcellona ma decisivo sarà un confronto con Tudor a fine stagione: il parere del tecnico inciderà sulla scelta finale. Pedro ha ancora chance di far parte della rosa della Lazio nella prossima annata.