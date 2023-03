Lazio, delusione Marcos Antonio: decisione presa sul futuro

Marcos Antonio è stata una delle più grandi delusioni stagionali della Lazio: il brasiliano potrebbe essere ceduto in estate

Marcos Antonio è stata una delle delusioni più grandi della stagione della Lazio. Arrivato la scorsa estate per 9 milioni di euro dallo Shakhtar Donetsk su suggerimento di De Zerbi, il brasiliano ha raccolto uno scarso minutaggio (306 minuti) perchè incompatibile in un centrocampo con Milinkovic e Luis Alberto.

In caso di una buona offerta la Lazio prenderà seriamente in considerazione una sua cessione in estate.