Calciomercato Lazio, Canovi su Luis Alberto: «Ha capito che non ci sarà futuro in biancoceleste per lui» Le parole dell’uomo mercato

Intervistato dai microfoni di TMW, l’uomo mercato, Dario Canovi, ha parlato della situazione Lazio-Luis Alberto:

«Luis Alberto ha capito che per lui non ci sarà un avvenire nella Lazio. È sempre stato un giocatore nervoso, ha reagito in maniera decisa. Lotito non lo lascerà andare? Dice sempre così. Poi però se l’allenatore non lo fa giocare e un problema nello spogliatoio. Io credo che tornerà in Spagna»