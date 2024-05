Calciomercato Lazio, i giorni di Kamada: incredibile INDISCREZIONE, il giapponese ha preso QUESTA decisione

Calciomercato Lazio, i giorni di Kamada: il giapponese vuole aspettare il 30 maggio per prendere una decisione definitiva

Non si sblocca l’affare Kamada nel calciomercato Lazio della prossima estate. Come riportato dal Corriere dello Sport, a dispetto delle indiscrezioni degli ultimi giorni, il giapponese non anticiperò la propria decisione ma aspetterà con ogni probabilità il 30 maggio (o al massimo qualche giorno prima) per decidere se attivare l’opzione di rinnovo con il club biancoceleste.

Le sensazioni sono positive e a Formello c’è grande ottimismo anche se nessuno vuole sbilanciarsi: resta sempre possibile, con l’ok di Lotito, un rinnovo solo annuale rimandando i discorsi alla prossima estate. Entro 10 giorni la situazione sarà più chiara.